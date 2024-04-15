Василий Антонов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Антон Моисеев
Мать: Авдотья Петрова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Васильев
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Васильева
Мать ребёнка: Ирина Митрофанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Митрофанова
Смерть
Неизвестно