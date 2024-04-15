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Василий Антонов

Место рождения

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Антон Моисеев

Мать: Авдотья Петрова

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Татьяна

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Татьяна

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Васильев

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Васильева

Мать ребёнка: Ирина Митрофанова

Прокунино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Митрофанова

Смерть
Неизвестно
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