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Толстой Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1798

Дата смерти

1860

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.1824

Жена: Толстая Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
27.03.1827

Сын: Толстой Александр Константинович

Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
16.03.1830

Сын: Толстой Николай Константинович

Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
22.03.1831

Сын: Толстой Юрий Константинович

Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
01.01.1837

Дочь: Каханова Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
11.08.1839

Сын: Толстой Константин Константинович

Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна

Смерть
1860
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