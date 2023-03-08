Толстой Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1798
Дата смерти1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.06.1824
Жена: Толстая Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
27.03.1827
Сын: Толстой Александр Константинович
Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
16.03.1830
Сын: Толстой Николай Константинович
Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
22.03.1831
Сын: Толстой Юрий Константинович
Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
01.01.1837
Дочь: Каханова Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
11.08.1839
Сын: Толстой Константин Константинович
Мать ребёнка: Толстая Мария Юрьевна
Смерть
1860