Черкашенина Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Черкашин (черкашенин) Назар
Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Белозерова Александра Лазарева
Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашенин Александр Лазарев
Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Евдокия Лазарева
Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев