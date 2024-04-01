Черкашенина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Черкашин (черкашенин) Назар

Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Белозерова Александра Лазарева

Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашенин Александр Лазарев

Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Евдокия Лазарева

Отец ребёнка: Черкашин (черкашенин) Лазарь Тимофеев

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