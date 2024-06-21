Астафьев Михайла Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Астафьев Иван Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Астафьева Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Астафьев Антип Михайлович
Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно