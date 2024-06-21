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Астафьев Михайла Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Астафьев Иван Карпов

Мать: Мешкова Пелагея Агафонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Егор Михайлович

Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Астафьева Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Астафьев Антип Михайлович

Мать ребёнка: Астафьева (Неделина) Марья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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