Непомнящих (Жилкина) Марфа Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непомнящих (Жилкина) Марфа Корниловна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Жилкин Корнил Иванович

Мать: Жилкина -- Феодосия Васильевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
23.01.1906

Муж: Непомнящих Иван Пудович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1914

Сын: Непомнящих Михаил Иванович

Отец ребёнка: Непомнящих Иван Пудович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Непомнящих Анна Ивановна

Отец ребёнка: Непомнящих Иван Пудович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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