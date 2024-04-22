Непомнящих (Жилкина) Марфа Корниловна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Бракосочетание
23.01.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
1914
Сын: Непомнящих Михаил Иванович
Отец ребёнка: Непомнящих Иван Пудович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Непомнящих Анна Ивановна
Отец ребёнка: Непомнящих Иван Пудович
Смерть
Неизвестно