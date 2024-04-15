Могиленко Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.05.1896 ст.
Сын: Могиленко Кирилл Иванович
Мать ребёнка: Могиленко Ксения Игнатьевна
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.02.1901 ст.
Евдокия Васильевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно