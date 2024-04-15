Могиленко Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогиленко Иван Ильич

Могиленко Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1892 ст.

Жена: Могиленко Ксения Игнатьевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
18.05.1896 ст.

Сын: Могиленко Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Могиленко Ксения Игнатьевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C8-W?i=206&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.02.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Васильевна Белокур
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close