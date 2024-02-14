Аймалетдинов Ахмед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалетдинов Ахмед

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймалетдинов Равиль

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Рождение ребёнка
07.01.1951

Дочь: Алимова (Аймалетдинова) Рашида 1 Жена

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Смерть
1985

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