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Розенберг Берка Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Розенберг Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Давыд Беркович

Мать ребёнка: Розенберг Сара Эсруль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенберг Нихама Берковна

Мать ребёнка: Розенберг Сара Эсруль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Марка Беркович

Мать ребёнка: Розенберг Сара Эсруль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Розенберг Абрам Беркович

Мать ребёнка: Розенберг Сара Эсруль

Смерть
Неизвестно

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