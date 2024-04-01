Богунова (Атасова) Наталья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогунова (Атасова) Наталья Семенова

Богунова (Атасова) Наталья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

24.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Атасов Симеон Андреев

Мать: Атасова Агрипина Семенова

Рождение ребёнка
Около ?.03.1851

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: не указан

Незаконнорожденный
Бракосочетание
16.01.1853

Муж: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов

М 26 ж 25
Рождение ребёнка
11.11.1855

Дочь: Ожегова Надежда Алексеева

Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов

Рождение ребёнка
12.08.1859

Сын: Богунов Александр Алексеев

Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов

Рождение ребёнка
22.02.1862

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов

Рождение ребёнка
17.11.1864

Сын: Богунов Григорий Александров

Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов

Смерть
24.07.1902
74 года, вдова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close