Богунова (Атасова) Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти24.07.1902
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Атасов Симеон Андреев
Рождение ребёнка
Около ?.03.1851
Дочь: Дарья
Незаконнорожденный
Бракосочетание
16.01.1853
М 26 ж 25
Рождение ребёнка
11.11.1855
Дочь: Ожегова Надежда Алексеева
Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов
Рождение ребёнка
12.08.1859
Сын: Богунов Александр Алексеев
Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов
Рождение ребёнка
22.02.1862
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов
Рождение ребёнка
17.11.1864
Сын: Богунов Григорий Александров
Отец ребёнка: Богунов Алексей Казак Кр.Полуденной Давидов
Смерть
24.07.1902
74 года, вдова