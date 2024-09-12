Житков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Житков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1927
Сын: Житков Иван Александрович
Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
06.01.1930
Дочь: Евменина Дина Александровна
Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1938
Дочь: Кожекару Ольга Александровна
Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: на фронте безвести пропал