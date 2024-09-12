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Житков Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Житкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Житков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1927

Сын: Житков Иван Александрович

Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
06.01.1930

Дочь: Евменина Дина Александровна

Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1938

Дочь: Кожекару Ольга Александровна

Мать ребёнка: Житкова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: на фронте безвести пропал

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