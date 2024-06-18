Скрипунова (Кайгародова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1877
Рождение ребёнка
1878
Сын: Скрипунов Николай Александрович
Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Скрипунова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Скрипунов Стефан Александрович
Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Скрипунова) Марья Александровна
Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно