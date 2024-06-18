Скрипунова (Кайгародова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипунова (Кайгародова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1877

Муж: Скрипунов Александр Михайлович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1878

Сын: Скрипунов Николай Александрович

Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Скрипунова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1883

Сын: Скрипунов Стефан Александрович

Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Скрипунова) Марья Александровна

Отец ребёнка: Скрипунов Александр Михайлович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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