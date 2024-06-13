Киселев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселев Иван Иванович

Мать ребёнка: Киселева (Тихонова) Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Тихонова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Швыдкая (Киселева) Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Киселева (Тихонова) Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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