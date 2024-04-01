Мухин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912
Отец: Мухин Михаил Петрович
Мать: Мухина Мария Яковлевна
Военная служба
28.08.1941
Куйбышевский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Куйбышевский р-н
Лейтенант инт службы. 950 ап 389 сд САВО (950 ап, 389 сд САВО); 950 ап 389 сд 1 УкрФ (950 ап, 389 сд, 1 УкрФ); 950 ап 389 сд (950 ап, 389 сд); 950 ап 389 сд 76 ск 1 УкрФ (950 ап, 389 сд, 76 ск, 1 УкрФ... Показать все
Военная награда
13.07.1944
Орден красной звёзды. Приказ подразделения №: 83/н от: 05.09.1944 Издан: 389 сд 1 Украинского фронта
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно