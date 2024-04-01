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Мухин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1912

Отец: Мухин Михаил Петрович

Мать: Мухина Мария Яковлевна

Военная служба
28.08.1941
Куйбышевский РВК, Узбекская ССР, г. Ташкент, Куйбышевский р-н
Лейтенант инт службы. 950 ап 389 сд САВО (950 ап, 389 сд САВО); 950 ап 389 сд 1 УкрФ (950 ап, 389 сд, 1 УкрФ); 950 ап 389 сд (950 ап, 389 сд); 950 ап 389 сд 76 ск 1 УкрФ (950 ап, 389 сд, 76 ск, 1 УкрФ... Показать все
Военная награда
13.07.1944
Орден красной звёзды. Приказ подразделения №: 83/н от: 05.09.1944 Издан: 389 сд 1 Украинского фронта
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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