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Ушаков Григорий Максимович

Место рождения

хутор Заплавский (Область Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Ушаков Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна

Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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