Ушаков Григорий Максимович
Место рожденияхутор Заплавский (Область Войска Донского, Усть-Медведецкий округ, станица Берёзовская)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Дронова (Сапожникова) Мария Давыдовна
Заплавка, Даниловский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне