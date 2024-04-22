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Анна Андреевна

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Семенович

Мать: не указана

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
28.01.1829 ст.

Муж: Дмитрий Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.09.1830 ст.

Сын: Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1832

Сын: Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.12.1834 ст.

Сын: Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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