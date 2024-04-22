Анна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Семенович
Бракосочетание
28.01.1829 ст.
Муж: Дмитрий Елизарович
Рождение ребёнка
29.09.1830 ст.
Сын: Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович
Рождение ребёнка
12.09.1832
Сын: Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович
Рождение ребёнка
21.12.1834 ст.
Сын: Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Елизарович
Смерть
Неизвестно