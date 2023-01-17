Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Петр Филиппович
Мать: Устинья Панфиловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Марфа Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Филипповна
Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно