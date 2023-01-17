Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Петр Филиппович

Мать: Устинья Панфиловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Марфа Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Макшеево, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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