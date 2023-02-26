Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Мокиев
Рождение ребёнка
20.06.1819
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Мокиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1821
Дочь: Агафия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Мокиев
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно