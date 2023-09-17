Берлова Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берлова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Берлов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берлова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Берлов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Берлова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Берлов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно