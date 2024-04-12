Gahlnbäck (Markmann) Bertha Anna Elise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gahlnbäck (Markmann) Bertha Anna Elise

Место рождения

Берлин

Дата рождения

31.12.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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