Тюкалова (Бурнышева) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19
Сын: Тюкалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1976
Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1981
Сын: Тюкалов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно