Тюкалова (Бурнышева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюкалова (Бурнышева) Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19

Сын: Тюкалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич

Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Тюкалов Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1981

Сын: Тюкалов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Тюкалов Василий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Василий Григорьевич

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