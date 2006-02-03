Богомолова (Рыжова) Анна Дмитриевна
Место рожденияМосковская обл.
Дата рождения14.02.1924
Дата смерти03.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1924
Отец: Рыжов Дмитрий Максимович
Мать: Рыжова Зина
Московская обл.
Рождение ребёнка
16.01.1953
Сын: Богомолов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Богомолов Александр Иванович
Каминский, Родниковский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1958
Сын: Богомолов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Богомолов Александр Иванович
Володарского, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.02.2006
Иваново, Иваново, Ивановская область