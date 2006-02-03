Богомолова (Рыжова) Анна Дмитриевна 14.02.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богомолова (Рыжова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Московская обл.

Дата рождения

14.02.1924

Дата смерти

03.02.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1924

Отец: Рыжов Дмитрий Максимович

Мать: Рыжова Зина

Московская обл.
Рождение ребёнка
16.01.1953

Сын: Богомолов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Богомолов Александр Иванович

Каминский, Родниковский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.03.1958

Сын: Богомолов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Богомолов Александр Иванович

Володарского, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
03.02.2006
Иваново, Иваново, Ивановская область

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