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Карлагина Анна Варламова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлагин ?

Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Карлагин Андрей Симанов

Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Карлагин Дмитрий Симеонов

Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Карлагин Яков Симанов

Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов

Цыпушкино, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: После 1802

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