Карлагина Анна Варламова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлагин ?
Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Карлагин Дмитрий Симеонов
Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Карлагин Симеон Иванов
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: После 1802