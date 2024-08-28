Мустаев Александр Семенов
Место рождения
Дата рождения18.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911 ст.
Деревни Соколки крестьянин Семен Даниилов Мустаев и законная его жена Акилина Васильева,оба православные
Крещение
22.10.1911 ст.
Восприемники: Деревни Соколки запасный солдат Диомид Васильев Князев и крестьянина Егора Ильина Смоленкова дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно