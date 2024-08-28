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Мустаев Александр Семенов

Место рождения

Сокольи Горы

Дата рождения

18.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1911 ст.

Отец: Мустаев Семен Данилов

Мать: Мустаева (Князева) Акилина Васильева

Деревни Соколки крестьянин Семен Даниилов Мустаев и законная его жена Акилина Васильева,оба православные
Крещение
22.10.1911 ст.
Восприемники: Деревни Соколки запасный солдат Диомид Васильев Князев и крестьянина Егора Ильина Смоленкова дочь Анастасия
Смерть
Неизвестно

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