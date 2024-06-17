Ботин Иван Андреев
Место рожденияСлободка Уколова, Макарьевский уезд, Костромская губерния
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ботин Андрей Васильев
Мать: Ботина Акилина Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
28.03.1879
Дочь: (Ботина) Александра Иванова
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
27.10.1882
Сын: Ботин Иосиф Иванов
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно