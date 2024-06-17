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Ботин Иван Андреев

Место рождения

Слободка Уколова, Макарьевский уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ботин Андрей Васильев

Мать: Ботина Акилина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
28.03.1879

Дочь: (Ботина) Александра Иванова

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
27.10.1882

Сын: Ботин Иосиф Иванов

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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