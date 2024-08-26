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Семаков Дмитрий Фёдорович

Место рождения

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1703

Дата смерти

До 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакова Анна Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1730

Сын: Семаков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Семаков Осип Дмитриевич

Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Семакова) Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна

Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
До 1792
Дудкинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

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