Семаков Дмитрий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиДо 1792
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семакова Анна Сидоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Семаков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Семакова) Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Семакова Анна Сидоровна
Смерть
До 1792