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Синицына Степанида Тихонова

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

20.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889

Отец: Тихонов - Лобачев Степан Дмитриевич

Мать: Тихонова Меланья Романова

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Синицын Вов Александр Филиппович

Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1910

Муж: Синицын Филипп Амплиевич

Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Синицын Василий Филиппович

Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1915

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1917

Сын: Синицын Николай Филиппович

Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1919

Сын: Синицын Федор Филиппович

Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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