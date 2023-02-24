Синицына Степанида Тихонова
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения20.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1889
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Синицын Вов Александр Филиппович
Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич
Бракосочетание
08.?.1910
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Синицын Василий Филиппович
Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич
Рождение ребёнка
19.10.1915
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич
Рождение ребёнка
22.07.1917
Сын: Синицын Николай Филиппович
Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич
Рождение ребёнка
14.04.1919
Отец ребёнка: Синицын Филипп Амплиевич
Смерть
Неизвестно