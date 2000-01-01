Морожников Леонтий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морожников Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морожников Матвей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морожников Иван Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агрипина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морожников Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно