Морожников Леонтий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морожников Леонтий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морожников Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морожников Матвей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морожников Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агрипина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морожников Никита Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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