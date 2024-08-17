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Епанчинцев Нестер Андреевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881

Отец: Епанчинцев Андрей Максимович

Мать: Епанчинцева (Бородина) Марина Егоровна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
15.06.1907

Жена: Епанчинцева (Пушкарева) Павла Никифоровна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
22.08.1908

Дочь: Епанчинцева Анфуса Нестеровна

Мать ребёнка: Епанчинцева (Пушкарева) Павла Никифоровна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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