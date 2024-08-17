Епанчинцев Нестер Андреевич
Место рождения
Дата рождения03.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1881
Бракосочетание
15.06.1907
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
22.08.1908
Дочь: Епанчинцева Анфуса Нестеровна
Мать ребёнка: Епанчинцева (Пушкарева) Павла Никифоровна
Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно