Голодюк Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодюк Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голодюк Александр Васильевич

Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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