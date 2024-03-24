Голодюк Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голодюк Александр Васильевич
Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Голодюк Василий Федорович
Смерть
Неизвестно