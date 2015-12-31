Зварич Оксана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зварич Оксана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1985

Отец: Зварич Борис Андреевич

Мать: Филатова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.2015

Сын: Геращенко Прохор Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.2018

Сын: Геращенко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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