Зварич Оксана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1985
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1985
Отец: Зварич Борис Андреевич
Мать: Филатова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.2015
Сын: Геращенко Прохор Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.2018
Сын: Геращенко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности