Умадыков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1984
Сын: Умадыков Андрей Александрович
Мать ребёнка: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.1993
Дочь: Умадыкова Снежана Александровна
Мать ребёнка: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна