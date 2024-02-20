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Умадыков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
29.07.1984

Сын: Умадыков Андрей Александрович

Мать ребёнка: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
22.04.1993

Дочь: Умадыкова Снежана Александровна

Мать ребёнка: Умадыкова (Кавлиева) Лариса Николаевна

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