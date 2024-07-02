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Волгин Иван Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волгин Тихон Сергеевич

Мать: Волгина Фекла Мироновна

Рождение ребёнка
10.02.981

Дочь: Радина Волгина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1952

Дочь: Волгина Кожевникова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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