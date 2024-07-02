Волгин Иван Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волгин Тихон Сергеевич
Мать: Волгина Фекла Мироновна
Рождение ребёнка
10.02.981
Дочь: Радина Волгина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1952
Дочь: Волгина Кожевникова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно