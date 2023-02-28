(Ребешкина) София Антипова
Место рождения
Дата рождения12.09.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1808
Отец: Ребешкин Антипий Карпов
Мать: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1831
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
18.09.1837
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
24.11.1839
Дочь: Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
18.01.1847
Сын: Макарий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
27.10.1849
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Тюпина Нива
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Иванов
Смерть
Неизвестно