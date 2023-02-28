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(Ребешкина) София Антипова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.09.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1808

Отец: Ребешкин Антипий Карпов

Мать: Варвара Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1831

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
18.09.1837

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
24.11.1839

Дочь: Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
18.01.1847

Сын: Макарий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Тюпина Нива
Рождение ребёнка
27.10.1849

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Тюпина Нива
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Иванов

Смерть
Неизвестно
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