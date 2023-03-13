$32
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Зайцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зайцевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область