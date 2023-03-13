$32 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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$32

Место рождения

Не указано

Дата рождения

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Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1757

Сын: Зайцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Зайцевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Зайцевъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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