Зайцевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1754 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Зайцевъ Иванъ

Мать ребёнка: $32

Рождение ребёнка
1766

Сын: Зайцевъ Ефимъ

Мать ребёнка: $32

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Дарья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $32

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