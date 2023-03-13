Зайцевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Зайцевъ Иванъ
Мать ребёнка: $32
Рождение ребёнка
1766
Сын: Зайцевъ Ефимъ
Мать ребёнка: $32
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Дарья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $32