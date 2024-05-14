Пензин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПензин Тихон

Пензин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салагаева Елена Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пензина Татьяна Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Пензин Владимир Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.