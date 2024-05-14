Пензин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салагаева Елена Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пензина Татьяна Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Пензин Владимир Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно