Ингигерда (Ingegerd Olofsdotter) (Ingegerd Olofsdotter)
Место рожденияг. Сигтуна, Швеция
Дата рождения1001
Дата смерти10.02.1050
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1001
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Сигтуна, Швеция
Рождение ребёнка
1027
Сын: Святослав Князь Ярославич
Отец ребёнка: Мудрый Ярослав Князь Владимирович
г. Киев, Древнерусское государство
Смерть
10.02.1050
г. Новгород, Новгородское княжество