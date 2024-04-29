Ингигерда (Ingegerd Olofsdotter) (Ingegerd Olofsdotter) 1001 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ингигерда (Ingegerd Olofsdotter) (Ingegerd Olofsdotter)

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Место рождения

г. Сигтуна, Швеция

Дата рождения

1001

Дата смерти

10.02.1050

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1001

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Сигтуна, Швеция
Рождение ребёнка
1027

Сын: Святослав Князь Ярославич

Отец ребёнка: Мудрый Ярослав Князь Владимирович

г. Киев, Древнерусское государство
Смерть
10.02.1050
г. Новгород, Новгородское княжество

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