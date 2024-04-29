Святослав Князь Ярославич 1027 — найти родственников по фамилии на Familio
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Святослав Князь Ярославич

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Место рождения

г. Киев, Древнерусское государство

Дата рождения

1027

Дата смерти

27.12.1076

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1027

Отец: Мудрый Ярослав Князь Владимирович

Мать: Ингигерда (Ingegerd Olofsdotter) (Ingegerd Olofsdotter)

г. Киев, Древнерусское государство
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Штаденская) Ода

Рождение ребёнка
1058

Сын: Олег Князь Святославич (Гориславич)

Мать ребёнка: Килликия (Кикилия Цецилия) (Кикилия, Цецилия)

Смерть
27.12.1076
г. Киев, Древнерусское государство

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