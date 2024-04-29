Святослав Князь Ярославич
Место рожденияг. Киев, Древнерусское государство
Дата рождения1027
Дата смерти27.12.1076
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1027
Отец: Мудрый Ярослав Князь Владимирович
Мать: Ингигерда (Ingegerd Olofsdotter) (Ingegerd Olofsdotter)
г. Киев, Древнерусское государство
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Штаденская) Ода
Рождение ребёнка
1058
Смерть
27.12.1076
г. Киев, Древнерусское государство