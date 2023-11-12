Матрёна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти03.03.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коренская Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Коренский Иоанн Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Коренская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Коренский Иоанн Васильевич
Смерть
03.03.1848