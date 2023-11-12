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Матрёна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

03.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коренская Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Коренский Иоанн Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коренский Иоанн Васильевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Коренская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Коренский Иоанн Васильевич

Смерть
03.03.1848

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