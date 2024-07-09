Филатьев Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилатьев Петр Алексеевич

Филатьев Петр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маковецкая (Лесовая) Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маковецкая (Лесовая) Надежда Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.