Воейков Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воейков Василий Аверкиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воейкова Агафья Исаковна
Работа или профессия
Неизвестно
Гвардии-капитан
Рождение ребёнка
18.10.1746
Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна
Рождение ребёнка
01.09.1747
Дочь: Сухотина (Воейкова) Анна Прокопьевна
Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна
Рождение ребёнка
07.05.1753
Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Филимонова (Воейкова) Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна
Смерть
Неизвестно