Воейков Прокопий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воейков Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воейков Василий Аверкиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воейкова Агафья Исаковна

Работа или профессия
Неизвестно
Гвардии-капитан
Рождение ребёнка
18.10.1746

Сын: Воейков Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна

Рождение ребёнка
01.09.1747

Дочь: Сухотина (Воейкова) Анна Прокопьевна

Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна

Рождение ребёнка
07.05.1753

Сын: Воейков Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Филимонова (Воейкова) Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Воейкова Агафья Исаковна

Смерть
Неизвестно

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