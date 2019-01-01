Анисина (Васина) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисина (Васина) Наталья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Васин Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Екатерина Арсентьевна

Отец ребёнка: Анисин Арсентий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисин Арсентий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Арсентьевна

Отец ребёнка: Анисин Арсентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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