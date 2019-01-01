Анисина (Васина) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Васин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Екатерина Арсентьевна
Отец ребёнка: Анисин Арсентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Арсентьевна
Отец ребёнка: Анисин Арсентий Иванович
Смерть
Неизвестно