Завьялова (Суворова) Параскева Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Суворова) Параскева Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Мать: Суворова (Уфимцева) Елена Тимофеева

Бракосочетание
06.07.1770

Муж: Завьялов Осип Крест. Д. Сумной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Завьялов Никифор Осипов

Отец ребёнка: Завьялов Осип Крест. Д. Сумной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Завьялова) Наталья Осипова

Отец ребёнка: Завьялов Осип Крест. Д. Сумной Иванов

Смерть
Неизвестно

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