Завьялова (Суворова) Параскева Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Бракосочетание
06.07.1770
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Завьялов Осип Крест. Д. Сумной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Завьялова) Наталья Осипова
Отец ребёнка: Завьялов Осип Крест. Д. Сумной Иванов
Смерть
Неизвестно