Суворова (Уфимцева) Елена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Айдакова Татьяна Филипова
Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Завьялова Параскева Филипова
Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Плюхина Фекла Филипова
Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голякова Ефросинья Филипова
Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно