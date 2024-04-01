Суворова (Уфимцева) Елена Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суворова (Уфимцева) Елена Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Айдакова Татьяна Филипова

Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Завьялова Параскева Филипова

Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Плюхина Фекла Филипова

Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Сумное, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голякова Ефросинья Филипова

Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суворов Василий Филипов

Отец ребёнка: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Филип Крест. Д. Сумной Иванов

Смерть
Неизвестно
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