Pivovaroff (Evseff) Julia Steve — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pivovaroff (Evseff) Julia Steve

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Около 1915 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Евсеев Evseff Stepan Grigorovich

Мать: Tanya Filipovna

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Pivovaroff Gabriel Alex

Отец ребёнка: Pivovaroff Alexei Vasilli'Vich Gavril

Possibly in Mexico
Рождение ребёнка
06.05.1917

Дочь: Anna Alex

Отец ребёнка: Pivovaroff Alexei Vasilli'Vich Gavril

Maricopa County, Arizona, USA
Смерть
1997
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