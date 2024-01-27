Pivovaroff (Evseff) Julia Steve
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Евсеев Evseff Stepan Grigorovich
Мать: Tanya Filipovna
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Pivovaroff Alexei Vasilli'Vich Gavril
Possibly in Mexico
Рождение ребёнка
06.05.1917
Дочь: Anna Alex
Отец ребёнка: Pivovaroff Alexei Vasilli'Vich Gavril
Maricopa County, Arizona, USA
Смерть
1997