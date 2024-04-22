Постникова (Копкова) Пелагея Никандрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Копкова) Пелагея Никандрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Копков Никандр Спиридонович

Мать: Копкова Мария Васильевна

Бракосочетание
30.05.1911

Муж: Постников Владимир Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-173-488об-489 Жениху 19, невесте 20 Поручители по жениху: Макарьевского уезда, Кусской волости, дер. Андрокова кр-н Егор Павлович Крутиков и Галичского уезда , Фоминской волости, дер. Кочерги ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1912

Дочь: (Постникова) Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-175-2об-3 Троицкая церковь (г. Кострома) Восприемники: Костромского уезда Красносельской волости дер. Новосельского ... Никандр Спиридонов Копков и Галичская мещанская вдова Анна Ивановна Пост... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Постников Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-178-14об-15 Троицкая церковь (г. Кострома) Родители: Галичский мещанин Вл. Ник. Постников, служащий рядовым в 172-м Лидском пехотном полку, 3 (?) роты и законная жена Пелагея Никандрова.
Рождение ребёнка
24.08.1917

Дочь: (Постникова) Вера Владимировна

Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-192-14об-15 Троицкая церковь (г. Кострома) Восприемники: костромской мещанин Александр Николаевич Зайцев и Костромского уезда Башутинской волости дер. Окулова крестьянская девица Анна Павловна... Показать все
Смерть
Неизвестно

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