Постникова (Копкова) Пелагея Никандрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1891
Бракосочетание
30.05.1911
МК 56-3-173-488об-489 Жениху 19, невесте 20 Поручители по жениху: Макарьевского уезда, Кусской волости, дер. Андрокова кр-н Егор Павлович Крутиков и Галичского уезда , Фоминской волости, дер. Кочерги ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1912
Дочь: (Постникова) Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич
МК 56-3-175-2об-3 Троицкая церковь (г. Кострома) Восприемники: Костромского уезда Красносельской волости дер. Новосельского ... Никандр Спиридонов Копков и Галичская мещанская вдова Анна Ивановна Пост... Показать все
Рождение ребёнка
06.06.1913
Сын: Постников Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич
МК 56-3-178-14об-15 Троицкая церковь (г. Кострома) Родители: Галичский мещанин Вл. Ник. Постников, служащий рядовым в 172-м Лидском пехотном полку, 3 (?) роты и законная жена Пелагея Никандрова.
Рождение ребёнка
24.08.1917
Дочь: (Постникова) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Постников Владимир Николаевич
МК 56-3-192-14об-15 Троицкая церковь (г. Кострома) Восприемники: костромской мещанин Александр Николаевич Зайцев и Костромского уезда Башутинской волости дер. Окулова крестьянская девица Анна Павловна... Показать все
Смерть
Неизвестно