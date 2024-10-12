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Шкадов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1902

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.27

Сын: Шкадов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Шкадова (Смирнова) Елизавета Федоровна

Брянск, город Брянск, Брянская область
Сохранилось свидетельство о рождении(и копия). Свидетельство о рождении выдано 1августа 1927 Брянским губернским ЗАГСом(г.Брянск ул Ш.Интер N2). Свидетельство о рождении N 484. Паспорт Леониду Михайл... Показать все
Рождение
19.11.1902

Отец: Шкадов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Смерть
1992
Умер от инсульта

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