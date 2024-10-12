Шкадов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1902
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.27
Мать ребёнка: Шкадова (Смирнова) Елизавета Федоровна
Брянск, город Брянск, Брянская область
Сохранилось свидетельство о рождении(и копия). Свидетельство о рождении выдано 1августа 1927 Брянским губернским ЗАГСом(г.Брянск ул Ш.Интер N2). Свидетельство о рождении N 484. Паспорт Леониду Михайл... Показать все
Рождение
19.11.1902
Отец: Шкадов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Смерть
1992
Умер от инсульта