Прокопенко (Дубова) Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894
Отец: Дубов Федор Иванович
Мать: Дубова Леария Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1939
Сын: Прокопенко Владислав Александрович
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Прокопенко Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно