Прокопенко (Дубова) Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопенко (Дубова) Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1894

Отец: Дубов Федор Иванович

Мать: Дубова Леария Ивановна

Рождение ребёнка
26.06.1939

Сын: Прокопенко Владислав Александрович

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Прокопенко Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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