Соколова (Круглая) Ирина Борисовна
Место рождения
Дата рождения15.11.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1992
Сын: Соколов Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
21.12.1994
Дочь: Соколова Анастасия Геннадьевна
Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
Около 21.05.2000
Дочь: Пшеничникова Дарья Геннадьевна
Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович
Рождение ребёнка
С 31.10.2002
Дочь: Борисович Глафира Геннадьевна
Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович
Бракосочетание
Неизвестно