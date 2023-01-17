Соколова (Круглая) Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Круглая) Ирина Борисовна

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Место рождения

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Славянск-на-Кубани, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1992

Сын: Соколов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1994

Дочь: Соколова Анастасия Геннадьевна

Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 21.05.2000

Дочь: Пшеничникова Дарья Геннадьевна

Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 31.10.2002

Дочь: Борисович Глафира Геннадьевна

Отец ребёнка: Соколов Геннадий Борисович

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Геннадий Борисович

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