Чуркина (Синцова) Марфа Лазарева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Синцов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1745
Сын: Синцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1769