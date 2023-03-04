Чуркина (Синцова) Марфа Лазарева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Синцова) Марфа Лазарева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1769

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Синцов Филип Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Синцов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Синцов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Синцов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Синцов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Синцов Василий Леонтиевич

Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Василий Леонтиевич

Место жительства
Неизвестно
Параваевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1769
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